Tivù Verità | Paragone | Caro Vannacci non fare il mio stesso errore

Gianluigi Paragone avverte il generale Vannacci di non commettere i suoi stessi errori. Durante una trasmissione, Paragone ha parlato della sua esperienza con Italexit, spiegando quanto sia difficile superare la soglia di sbarramento senza una rete di partiti solida. Ha invitato il generale a riflettere sulle difficoltà di affrontare una campagna elettorale senza un’organizzazione ben strutturata.

Gianluigi Paragone racconta la sua esperienza in Italexit e ammonisce il generale Vannacci sulla difficoltà di superare la soglia di sbarramento alle elezione senza una struttura partitica forte alle spalle. Come detto nella relazione di presentazione del disegno di legge costituzionale MeloniNordio, poi approvato, con la separazione delle carriere della magistratura ordinaria non si vuole «in alcun modo attrarre la magistratura requirente nella sfera di controllo o anche solo di influenza di altri poteri dello Stato, perché anche la magistratura requirente rimane parte dell'ordine autonomo e indipendente, com'è oggi, al pari della magistratura giudicante». Paragone: «Caro Vannacci, non fare il mio stesso errore» Per la televisione del quotidiano La Verità l'ottimo Francesco Borgonovo ha organizzato il primo dibattito interno al centrodestra dopo la fondazione di Futuro Nazionale. Ha messo a difesa dell'attuale maggioranza Francesco Giubilei, ha pescato il buon Eman

