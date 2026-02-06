Tiktok deve cambiare il design che induce dipendenza per ordine dell’ue o rischia multe miliardarie

TikTok dovrà rivedere il suo design per evitare di incorrere in multe milionarie. L’Unione Europea vuole ridurre gli aspetti che inducono dipendenza tra gli utenti, e ora chiede di cambiare l’architettura della piattaforma. Se non obbedisce, rischia sanzioni pesanti. La mossa segna una svolta importante nel modo in cui si regolano i social digitali in Europa.

in questo contesto l’orizzonte digitale europeo potrebbe subire una svolta significativa: le autorità passano dall’analisi dei contenuti all’esame dell’ architettura delle piattaforme social. alcune nazioni spingono per limitazioni d’uso rivolte ai minori, mentre la commissione europea ha emesso un avviso a tiktok sostenendo che il design addictivo violi il DSA e minacciando sanzioni sostanziose. tossico by design: la contestazione della commissione europea alle funzionalità di tiktok. da tempo il dibattito sulle piattaforme social si concentra su cosa venga pubblicato; ora l’attenzione si sposta su come è costruita l’app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

L’Unione Europea ha deciso di intervenire sul modo in cui TikTok disegna la sua app.

Bruxelles si prepara a affrontare TikTok.

