Ti ricordi… Patrice Loko talento figlio del calcio anni Novanta tradito da una Parigi che non sapeva aspettare

Quanti ricordi di quegli anni ’90, quando il calcio era diverso e i sogni sembravano più vicini. Patrice Loko, talento di quel periodo, si è fatto strada tra i primi highlight in VHS e le pagine dei giornali sportivi. Le partite di coppa europee trasmesse in chiaro alimentavano l’immaginazione dei tifosi, mentre i giochi manageriali su PC iniziavano a conquistare anche i più giovani. Era un’epoca in cui il calcio viveva di passione e innovazione, e Loko ne era uno dei simboli.

I primi highlights in vhs, le pagine dei giornali sportivi a stuzzicare la fantasia, le gare delle coppe europee trasmesse in chiaro e "studiate" attentamente, i primi giochi manageriali su pc: gli anni '90 per i calciofili sono stati meravigliosi. Un delizioso vedonon vedo applicato a campioni e campionati esteri impossibile nei decenni precedenti, risibile in quelli successivi che regalava nomi e promesse, speranze e leggende. Una leggenda fu quel Nantes di metà degli anni '90 che arrivò a vincere il campionato francese: una promessa, o meglio LA promessa di quel Nantes si chiamava invece Patrice Loko.

