Thiago Motta verso il ritorno a Torino | l' idea di Petrachi e le due condizioni

La Juventus sta lavorando per riportare Thiago Motta sulla panchina. L'ex allenatore del Genoa è nel mirino dei dirigenti bianconeri, che cercano un’alternativa valida dopo le recenti delusioni in campionato. Petrachi ha già fatto alcune proposte e ora si attende una risposta. La trattativa si concentra su due condizioni chiave, ma ancora non c’è nulla di definitivo. La società vuole un allenatore che dia subito fiducia e risultati, e Motta potrebbe essere la scelta giusta. Nei prossimi giorni si capirà meglio se le parti troveranno un accordo

La possibilità di vedere Thiago Motta nuovamente al timone di una squadra di Serie A prende corpo grazie a un interesse concreto proveniente da una società rivale della Juventus, orientata a valutare un ritorno all'occasione giusta. L'analisi degli elementi in gioco mette in luce una condizione fondamentale: un progetto tecnico serio, accompagnato da investimenti mirati nei ruoli chiave del campo. Nel corso della stagione precedente Motta ha guidato Bologna ottenendo un risultato di grande rilievo, con l'ingresso dell'emiliana in Champions League. Nell'estate del 2024 è giunto alla Juventus, ma l'operazione non ha sviluppato la traiettoria attesa.

