Thiago Motta torna a Torino la pazza idea di Petrachi | sì a due condizioni

Thiago Motta potrebbe tornare in Serie A, questa volta sulla panchina del Torino. L’ex allenatore di Bologna e Juventus si trova al centro di una trattativa: il club granata sarebbe interessato, ma l’accordo dipende dal rispetto di alcune condizioni specifiche. La decisione finale non è ancora presa, mentre i tifosi aspettano di capire se Motta tornerà davvero in Italia.

Thiago Motta torna in panchina? Recenti voci provenienti dal Brasile suggeriscono un possibile approdo, ma un ex giocatore della Juventus potrebbe ostacolare questa trattativa.

