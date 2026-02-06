The Elder Scrolls IV | Oblivion Remastered arriva su Switch 2

La notizia di oggi è che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026. Bethesda Softworks ha confermato l’uscita, lavorando con Bethesda Game Studios e Virtuos. La versione rimasterizzata del gioco originale sarà disponibile sulla nuova console di Nintendo, anche se i dettagli sulla data precisa ancora non sono stati diffusi. I fan della saga possono aspettarsi un’esperienza rivisitata e più moderna, pronta a entrare nelle case già tra due anni.

Bethesda Softworks, in collaborazione con Bethesda Game Studios e Virtuos, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026. Dopo il debutto avvenuto il 22 aprile 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, uno dei giochi di ruolo più iconici di sempre si prepara quindi a raggiungere anche la nuova piattaforma Nintendo. L’arrivo su Switch 2 segna un passaggio importante, perché permette a una nuova fascia di pubblico di accedere a un capitolo che ha definito il concetto di open world occidentale per libertà di scelta e profondità dei sistemi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriva su Switch 2 Approfondimenti su Elder Scrolls Oblivion The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Bethesda annuncia la versione Nintendo Switch 2 Bethesda annuncia ufficialmente che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered uscirà anche su Nintendo Switch 2. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – La recensione su Switch 2 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Elder Scrolls Oblivion Argomenti discussi: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato annunciato per Nintendo Switch 2; Bethesda Games in arrivo su Nintendo Switch™ 2; TES IV Oblivion Remastered arriverà anche su Switch 2 ed è vicino; Da Oblivion Remastered a Fallout 4: tutti i giochi Bethesda in arrivo su Switch 2. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Switch 2 nel 2026Uno dei più grandi successi a sorpresa dello scorso anno, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, arriva su una nuova piattaforma. Dopo aver riportato i giocatori nella capitale imperiale di ... gamereactor.it TES IV Oblivion Remastered arriverà anche su Switch 2 ed è vicinoLa versione rinnovata del classico del 2006 arriverà su Switch 2 nel 2026 con tutti i contenuti aggiuntivi e le espansioni ufficiali incluse. spaziogames.it The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriva su Switch 2 nel 2026 #BethesdaGameStudios #BethesdaSoftworks #Switch2 #TheElderScrollsIVOblivionRemastered #Trailer #Virtuous x.com Pieter Bruegel the Elder (Flemish, 1525-1569) Landscape with the Fall of Icarus, 1560 oil on canvas Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels https://en.wikipedia.org/.../Landscape_with_the_Fall_of... facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.