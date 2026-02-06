Thai PM Anutin’s gamble on nationalism to be tested in close election

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha appena sciolto il parlamento, aprendo la strada a una campagna elettorale molto combattuta. La sua strategia si basa sul richiamo al nazionalismo, ma tutto sarà messo alla prova il giorno delle urne, quando i cittadini dovranno decidere se lo sosterranno ancora o se cambieranno rotta. La sfida si prevede serrata, e il risultato potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese.

BANGKOK, Feb 6 (Reuters) - When Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul dissolved parliament on Dec. 12, he did so hoping a surge of nationalism fuelled by last year's deadly border clashes with Cambodia would help him consolidate power in a general election. Polls show the electoral contest remains a three-way tussle among Anutin's ruling Bhumjaithai, the progressive People's Party and the populist Pheu Thai party. That could leave parliament as fractured as when Anutin dissolved the body, citing struggles to run a minority government, amid some of the worst violence along the Thai-Cambodian frontier in decades.

