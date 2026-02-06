Terza prova maschile disertata a Bormio | la lista degli sciatori che hanno dato forfait Un solo azzurro in pista

A Bormio la terza prova maschile di discesa libera si è svolta con pochi atleti in pista. Molti sciatori hanno deciso di dare forfait, lasciando in gara solo un azzurro. La maggior parte degli iscritti ha preferito accontentarsi delle due prove precedenti, senza partecipare a questa ultima sessione di test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La terza prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non ha incontrato il favore della metà degli atleti iscritti, che hanno ritenuto sufficienti le due prove svolte nei giorni scorsi. Sulla pista Stelvio di Bormio, infatti, ben 21 atleti, sui 44 iscritti, non si sono presentati al cancelletto di partenza, mentre uno non ha completato il tracciato: sono giunti così al traguardo soltanto 22 concorrenti, dei quali la maggior parte non ha certo spinto a tutta, almeno in alcuni tratti della pista. In casa Italia è sceso soltanto Dominik Paris, che ha forzato fino al terzo intermedio e poi si è rialzato, chiudendo 18° a 8?37 dal canadese James Crawford, primo in 1’54?95. 🔗 Leggi su Oasport.it

James Crawford ha dominato l’ultima prova di discesa a Bormio, siglando il miglior tempo.

Domani a Bormio si svolge la terza prova cronometrata della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

