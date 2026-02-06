Terza categoria Bagnara-Marradese è il big match Poi Sporting-Bisanzio

Domani inizia il weekend di Terza Categoria con il big match tra Bagnara e Marradese. Il Wild, con il bomber Marco Bini che ha già segnato 8 gol, affronta la squadra che con la Marradese condivide il secondo posto in classifica. Le due squadre sono a 7 punti dalla capolista Camerlona, ma entrambe devono ancora disputare una partita. La sfida promette scintille, con le due formazioni che cercano punti fondamentali per avvicinarsi alla vetta.

Inizia domani il weekend di Terza Categoria con tutte le partite del girone A tra le quali il big match di Bagnara tra il Wild e la Marradese del bomber Marco Bini (8 gol, nella foto) a braccetto al secondo posto in classifica, staccate di 7 punti dalla capolista Camerlona (ma entrambe con una partita in meno). Camerlona che può approfittare dello scontro diretto tra le sue avversarie anche se deve far visita all’ostico Sant’Alberto. Intanto nel recupero, il Cral Mattei ha vinto 1-0 in casa dell’ Atletico Lugo. Nel girone B, invece, la capolista Sporting Lugo se la vedrà col Bisanzio dell’attaccante Naas, già in gol 9 volte in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Bagnara-Marradese è il big match. Poi Sporting-Bisanzio Approfondimenti su Bagnara Marradese Calcio Terza Categoria. Il Marcialla ospita l’Impruneta. Big-match per il Ponte a Elsa Stasera prende il via la quarta giornata di Terza Categoria a Firenze, con un match di grande interesse tra Marcialla e Impruneta. Terza Categoria. Posticipo domenicale tra Wild Bagnara e Cral Mattei La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bagnara Marradese Argomenti discussi: Calcio minore, in Eccellenza Faenza sconfitto dalla Sampierana; Sporting vittorioso nel recupero. Camerlona alla carica; Terza categoria. Bagnara-Marradese è il big match. Poi Sporting-Bisanzio; Terza Categoria. Sporting Lugo, poker al Faenza Under 21. Camerlona al fotofinish. Terza categoria. Bagnara-Marradese è il big match. Poi Sporting-BisanzioInizia domani il weekend di Terza Categoria con tutte le partite del girone A tra le quali il big match di Bagnara tra il Wild e la Marradese del bomber Marco Bini (8 gol, nella foto) a braccetto al s ... sport.quotidiano.net Terza Categoria. Il Wild Bagnara si avvicina alla vetta. C.dell’Albero leaderLa giornata delle grandi sorprese, in Terza Categoria, soprattutto nel girone A. Infatti cadono le prime due della classe, Camerlona e Marradese, sconfitte entrambe 2-1, la prima a Giovecca, la ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.