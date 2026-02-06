Terroristi in fuga | l’episodio di Sollicciano e la lista dei contatti del killer delle escort

Un detenuto ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, ma è stato subito fermato. Sul suo corpo è stato trovato un foglietto con una lista di contatti, tra nomi, indirizzi e numeri di telefono. Vasile Frumuzache, ritenuto il “killer delle escort”, aveva con sé questi appunti nel momento in cui ha cercato di scappare. La scoperta mette in luce un dettaglio importante sulle sue attività e sui possibili collegamenti.

**Sollicciano, il "killer delle escort" aveva una lista di contatti il giorno del tentativo di evasione** Un foglietto con nomi, indirizzi e numeri di telefono è stato trovato sul corpo di Vasile Frumuzache, l'uomo ritenuto responsabile dell'uccisione di due escort rumene, nel giorno in cui ha cercato di sfuggire dal carcere di Sollicciano. Il documento, sequestrato dalla polizia penitenziaria, ha aperto una nuova fase di indagine, in cui si sta cercando di capire chi, oltre l'imputato, potrebbe aver contribuito all'evento. Il tentativo di fuga è andato in scena il 15 gennaio 2026, in un momento in cui il carcere era già sotto controllo stretto per un caso di cronologia particolarmente grave.

