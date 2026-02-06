Terreno escluso da zone di caccia per motivi etici | perchè il Consiglio di Stato ha dato ragione alla cittadina?

Il Consiglio di Stato ha deciso di escludere un terreno dalle zone di caccia, citando motivi etici. La decisione ha fatto infuriare le associazioni animaliste che avevano sostenuto il ricorso di una donna del Ravennate. La sentenza, però, ha chiarito che le ragioni etiche non possono prevalere su quelle faunistiche e venatorie. La questione ora divide le parti, con gli animalisti che festeggiano e Federcaccia che si difende.

Se le associazioni animaliste che hanno sostenuto il ricorso di una cittadina del Ravennate esultano per la vittoria delle motivazioni etiche, secondo Federcaccia il Consiglio di Stato avrebbe escluso che i "motivi etici possano prevalere sul piano faunistico venatorio". È scontro a seguito della. Il Consiglio di Stato ha deciso di dare ragione a una cittadina che chiedeva di escludere il suo terreno dalle zone di caccia. C'è stata una catena di errori. Oggi portiamo a casa una vittoria importante. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione: i motivi etici e morali sono una base pienamente legittima per chiedere che un terreno privato venga escluso dalle aree in cui la caccia è consentita.

