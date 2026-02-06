Terremoto sul Gargano con epicentro tra Cagnano e Carpino

Oggi pomeriggio alle 15:35 è avvenuto un terremoto nel Gargano. La scossa di magnitudo 2.5 si è sentita tra Cagnano e Carpino, a pochi chilometri di distanza. Per ora non ci sono notizie di danni o feriti, ma le persone sono uscite di casa preoccupate. I tecnici stanno valutando se ci siano conseguenze più gravi.

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto oggi venerdì 6.febbraio a 5 km da Cagnano Varano e a 6 da Carpino, alle 15:35:16 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7980, 15.8178 e ad una profondità di 25 km.Il movimento tellurico è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di.

