Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 3.6 | avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme

Da fanpage.it 6 feb 2026

Questa sera alle 19:33, la terra ha tremato in Calabria. Una scossa di magnitudo 3.6 si è fatta sentire a Catanzaro e Lamezia Terme. Nessun danno segnalato finora, ma la paura è rimasta tra i cittadini. I vigili del fuoco stanno verificando eventuali danni nelle zone colpite. Le autorità invitano alla calma e a seguire gli aggiornamenti.

