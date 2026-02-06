Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 3.6 | avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme

Questa sera alle 19:33, la terra ha tremato in Calabria. Una scossa di magnitudo 3.6 si è fatta sentire a Catanzaro e Lamezia Terme. Nessun danno segnalato finora, ma la paura è rimasta tra i cittadini. I vigili del fuoco stanno verificando eventuali danni nelle zone colpite. Le autorità invitano alla calma e a seguire gli aggiornamenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 19:33 in Calabria. Avvertita anche a Catanzaro e Lamezia Terme. Al momento non risultano danni segnalati.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Calabria Terremoto Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in Calabria Oggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8 Oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina Ultime notizie su Calabria Terremoto Argomenti discussi: Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Terremoto a Motta San Giovanni: registrata scossa di magnitudo 2.1; La Calabria e il terremoto del 1783: così una tragedia può diventare lezione e aiutare a prevenire futuri disastri · LaC News24; Terremoto a Reggio Calabria: scossa avvertita a Delianuova - I dati del sisma. Terremoto oggi Vibo Valentia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scosse anche in Campania e PiemonteUna scossa di terremoto oggi è stata registrata vicino a Vibo Valentina con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter: i dettagli ... ilsussidiario.net Reggio Calabria, scossa di terremoto in Aspromonte | DATIUna scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha interessato l’area del massiccio dell’Aspromonte nella serata di oggi, 3 febbraio 2026. L’evento sismico, registrato con precisione dai sistemi dell’Istitut ... strettoweb.com ALLERTA METEO ARANCIONE – SCUOLE CHIUSE A LAMEZIA TERME A seguito dell’allerta meteo livello arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Calabria, ho firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordin facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.