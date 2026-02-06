Terremoto oggi in Calabria scossa di 3.6 | avvertita a Catanzaro

Alle 19 di oggi, in Calabria, una scossa di magnitudo 3.6 ha scosso la regione. La terra ha tremato a Catanzaro, dove molte persone hanno sentito chiaramente il movimento. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni gravi o feriti. La protezione civile monitora la situazione, mentre le autorità invitano alla calma e a rispettare le misure di sicurezza.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata oggi, venerdì 6 febbraio, alle 19.33 in Calabria, con epicentro a 4 chilometri da Serrastretta, in provincia di Catanzaro, a una profondità di 8 chilometri. Il terremoto è stato rilevato dai sismografi della Sala Sismica Ingv di Roma. —[email protected] (Web. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Terremoto Calabria Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme Questa sera alle 19:33, la terra ha tremato in Calabria. Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in Calabria Oggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina Ultime notizie su Terremoto Calabria Argomenti discussi: Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Terremoto a Motta San Giovanni: registrata scossa di magnitudo 2.1; La Calabria e il terremoto del 1783: così una tragedia può diventare lezione e aiutare a prevenire futuri disastri · LaC News24; Terremoto a Reggio Calabria: scossa avvertita a Delianuova - I dati del sisma. Nuova scossa di terremoto in Calabria. Sisma di magnitudo 3.6, avvertito anche a Cosenza, epicentro a SerrastrettaCOSENZA – Nuova scossa di terremoto in Calabria oggi, venerdì febbraio 2026. Una scossa, con una magnitudo di 3.6, è stata registrata dall’INGV alle 19:33. L’epicentro, secondo i dati dell’Istituto Na ... quicosenza.it Terremoto in Calabria, è la seconda scossa a Serrastretta in pochi giorniCATANZARO Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’Ingv questa sera, alle 19.33, a Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Il sisma è stato collocato a una profondità di 8 km. Il 23 ... corrieredellacalabria.it Terremoto, scossa oggi: epicentro a Motta... Altro.. facebook #Terremoto oggi in #Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.9 e 3.4 in provincia di Palermo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.