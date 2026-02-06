La terra ha tremato di nuovo in Calabria. Alle 19:33 di ieri, un forte terremoto ha scosso la provincia di Catanzaro, facendo scattare l’allarme tra migliaia di persone. La scossa è stata molto intensa e ha creato paura tra i residenti, che sono corsi fuori di casa. I soccorritori sono già al lavoro per verificare eventuali danni o feriti. La notte si presenta ancora incerta, con molte persone che si chiedono cosa succederà ora.

La terra torna a tremare nel cuore della Calabria, squarciando la quiete del venerdì sera. Alle 19:33 di oggi, 6 febbraio 2026, i sismografi hanno rilevato un evento tellurico che ha interessato la provincia di Catanzaro, mettendo in allerta migliaia di cittadini. Secondo le prime elaborazioni fornite dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il fenomeno ha sprigionato una magnitudo stimata provvisoriamente tra 3.4 e 3.9. La profondità dell’ipocentro e l’esatta localizzazione dell’epicentro sono ancora oggetto di affinamento da parte dei tecnici, ma l’energia sprigionata è stata sufficiente a far sussultare un’ampia porzione della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa forte: migliaia di persone in allerta

Approfondimenti su Calabria Terremoto

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, nel mare al largo del Peloponneso in Grecia, si è verificato un terremoto di magnitudo mb 4.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

Ultime notizie su Calabria Terremoto

Argomenti discussi: Terremoto a Trissino vicino Vicenza, scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti: Sentito un boato; Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; L’Italia e i terremoti, nel 2025 una scossa ogni 33 minuti. In Sicilia numeri preoccupanti; Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9.

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Calabria: boato e tremori in molte localitàUna scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle ore 19:33:38 del 6 febbraio 2026 in Calabria, con epicentro localizzato nei pressi di Serrastretta, provincia di Catanzaro. Il sisma si è ... inmeteo.net

Terremoto oggi Vibo Valentia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scosse anche in Campania e PiemonteUna scossa di terremoto oggi è stata registrata vicino a Vibo Valentina con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter: i dettagli ... ilsussidiario.net

Italia, scossa di terremoto proprio ora: colpita la zona. Inaspettato facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6.3 ore 08:34 IT del 13-01-2026 a Conflict zone Japan/Russia [Sea] Prof= 46.1 Km #INGV_44943662 x.com