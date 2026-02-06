Terremoto a Catanzaro scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Lamezia Terme | paura tra gli abitanti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso questa sera le zone di Catanzaro e Lamezia Terme. Le persone sono uscite in strada, spaventate, e molti si sono riversati fuori dalle case. Non ci sono ancora notizie di danni gravi, ma la paura resta alta tra la gente. I soccorritori sono già sul posto per verificare la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata stasera dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nel Catanzarese. L'epicentro è stato individuato a Serrastretta.

