Terremoto a Catanzaro con epicentro Serrastretta scossa di magnitudo 3.6 sentita in mezza Calabria

Un terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso la Calabria questa mattina. L’epicentro è stato a Serrastretta, ma la scossa si è sentita anche a Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza. Per ora non ci sono segnalazioni di danni gravi, ma molte persone sono uscite di casa preoccupate. Le autorità stanno monitorando la situazione e rischiano di arrivare nuove scosse.

