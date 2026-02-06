La corsa ai playoff di Eccellenza si infiamma. Mercoledì sera, a Piacenza, è arrivata una notizia che cambia i piani di molte squadre: anche il Terre di Castelli si è unito alla gara, che durerà tre mesi. La squadra si prepara a sfidare le altre in questa lunga corsa verso la promozione.

L’annuncio è arrivato forte mercoledì sera a Piacenza: c’è anche il Terre di Castelli nella corsa ai playoff di Eccellenza. Gli oronero di Francesco Cattani da 3 mesi e mezzo non sbagliano un colpo e il successo sul campo del Nibbiano imbattuto da 9 mesi è stata l’ultima ciliegina di un percorso cominciato lo scorso 29 ottobre, dopo il ko nel derby di Formigine. Era la quarta sconfitta in 10 gare e il 9° posto a -6 dai playoff sembrava sinonimo di un campionato anonimo. Da allora però qualcosa è cambiato, nelle successive 12 gare Dembacaj e compagni sono rimasti imbattuti con 7 successi e 5 vittorie (miglior striscia aperta d’Eccellenza), 22 reti segnate e solo 6 subite e da mercoledì sono a -1 dal 5° posto, avendo affrontato in questi 3 mesi tutte le prime 5 senza mai perdere: pareggi con Vianese, Fiorenzuola e Pontenurese e successi con Agazzanese e Nibbiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terre, una corsa lunga tre mesi

Approfondimenti su Terre Di Castelli

Ultime notizie su Terre Di Castelli

