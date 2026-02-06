Terra Santa pellegrinaggio vescovi Centro Italia con card Bassetti

Un gruppo di vescovi e sacerdoti del Centro e Sud Italia ha visitato i luoghi sacri in Terra Santa. Sono andati per portare la loro vicinanza e sostenere le comunità locali. La visita si è concentrata sui luoghi di fede e preghiera, con il cardinale Bassetti in prima fila. Un pellegrinaggio che vuole rafforzare i legami tra l’Italia e questa terra così significativa per la religione.

Un gruppo di vescovi e sacerdoti del Centro e Sud Italia ha portato la propria vicinanza ai luoghi della Terra Santa. Tra loro anche il cardinale Gualtiero Bassetti. Da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

