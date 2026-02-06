Terni teatro Verdi | Fermare immediatamente i lavori ed onorare la partecipazione popolare

A Terni si alza la voce contro i lavori in corso al teatro Verdi. Gli abitanti e gli artisti chiedono di fermare subito le opere e di coinvolgere di più la comunità nelle decisioni. La protesta nasce dopo che si è scoperto che il progetto, sostenuto anche con fondi del Pnrr, sta subendo rapide modifiche senza un reale confronto con chi vive e lavora nel quartiere. La gente vuole che il teatro torni ad essere un punto di riferimento aperto e partecipato, non un cantiere silenzioso.

“Prima di ogni altra considerazione, è doveroso dare merito a chi ha lavorato per inserire il progetto del Teatro Verdi tra i finanziamenti del Pnrr. È un’opportunità straordinaria per Terni, ma proprio per questo è inaccettabile vederla sprecata per un’opera che non restituisce alla città il suo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Teatro Verdi

Questa settimana a Terni si svolgeranno tre consigli comunali aperti, tutti dedicati a questioni importanti per la città.

Il consiglio comunale di Terni ha approvato un atto di indirizzo per il completamento e la ristrutturazione del Teatro Verdi, con 18 voti favorevoli e 11 astensioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Verdi

Terni. Verdi, mancano i fondi per arredi e attrezzatureTERNI Trovare le risorse necessarie per il completamento degli arredi, del materiale scenico e delle rifiniture del teatro Verdi. Mentre proseguono i lavori (anche se pare che il ministero abbia ... ilmessaggero.it

Terni, il regista Luca Manfredi: «Sogno di portare in scena al Verdi i miei spettacoli»Uno sguardo a Roma ma l'altro verso l'Umbria, e, soprattutto, verso Terni, una città che sia lui sia il padre Nino hanno sempre amato e in cui si sono sempre trovati a casa. Luca Manfredi, 65 anni, ... ilmessaggero.it

Il teatro Secci di #Terni, il 5 e 6 febbraio ospita il Premio San Valentino 2026. Tra i premiati personalità eminenti del territorio e non solo. Tra questi il giornalista Vincenzo Mollica, il sindaco di Betlemme e l’attore Mirko Frezza facebook