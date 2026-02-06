Terni palazzo Primavera diventa la casa del ‘Buon Fare’ | Contributo fattivo agli eventi valentiniani

Questa mattina a Terni si è aperto ufficialmente il nuovo ciclo di eventi al palazzo Primavera, che diventa la casa del ‘Buon Fare’. Il Cantiere di Arti Urbane ha inaugurato il 2026 con una serie di iniziative dedicate ai festeggiamenti valentiniani, segnando così l’avvio di un calendario ricco di appuntamenti nel cuore della città.

Il Cantiere di Arti Urbane – Terni Festival Diffuso inaugura il 2026 dei propri eventi a palazzo Primavera. Il progetto è curato da Tempus Vitae, con la direzione artistica di Franco Profili. Si parte dunque sabato 7 febbraio (ore 17), per poi proseguire fino al prossimo 8 marzo. A tal proposito.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Argomenti discussi: Terni, il Conservatorio Briccialdi inaugura l'Anno Accademico e il Fondo Daria Della Croce, donato all'istituto dagli eredi della professoressa.

Terni, a Palazzo Primavera la mostra del ciclo fuori luogoDal 7 febbraio all'8 marzo 2026, il prestigioso Palazzo di Primavera a Terni ospiterà una mostra del ciclo fuori luogo che segue, a distanza di sei mesi, quella tenutasi a Tarquinia nell'ottobre sco ... newtuscia.it

Conservatorio del Briccialdi, a palazzo Primavera arriva la ministra BerniniTERNI La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini sarà a Terni ospite del conservatorio Giulio Briccialdi. L'appuntamento è per domani, giovedì 30 ottobre, alle 18 a palazzo ... ilmessaggero.it

