Terni doppio passaggio del Frecciarossa | Mantenere quanto assicurato Unica soluzione l’attraversamento della Orte-Falconara

Terni si prepara a un doppio passaggio del Frecciarossa, ma resta alta la preoccupazione per l’attraversamento della Orte-Falconara. La soluzione più concreta sembra essere quella di mantenere quanto già assicurato: attraversare la tratta tra Orte e Falconara. La questione non è nuova, e ora più che mai si punta a trasformare il Frecciargento Ravenna-Roma in un vero Frecciarossa, come chiesto in passato dall’ex assessore ai trasporti Enrico Melasecche.

Il consigliere regionale Enrico Melasecche: “La palla passa all’assessore De Rebotti dopo le interlocuzioni e gli incontri con i dirigenti” Trasformare l’attuale Frecciargento Ravenna-Roma in Frecciarossa. Una soluzione che era stata fortemente caldeggiata dall’ex assessore ai trasporti, ora consigliere regionale Enrico Melasecche. Ad inizio febbraio 2024 si giocò la partita Ternana-Como. Staff e calciatori lariani utilizzarono il convoglio speciale per partecipare alla trasferta. Un ‘evento’ sotto certi punti di vista storico che contrassegnò un fervente dibattito, coinvolgendo istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Ravenna

A Genga, i lavori della Orte-Falconara avanzano senza sosta.

Un cantiere per il raddoppio della Orte Falconara sta portando mezzi pesanti attraverso il borgo, attraversando le abitazioni vicine alla strada.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Terni Ravenna

Argomenti discussi: Terni, museo pittura plenarista a villa Morandi: doppio mandato. Plusvalore di oltre 50 mila euro; Terni, iniziativa del Movimento cinque stelle: Votare ‘No’ al referendum salva-casta significa tutelare l'autonomia della giustizia; Nuovo ospedale di Terni, la presidente della Regione Proietti: Deve essere l’ospedale dell’Umbria; Terni, Umbria Forum lancia il calendario 2026: al PalaTerni attesi Brignano, Morandi, Gigi D'Alessio, Frah Quintale, Valentina Persia.

Terni, il distributore di bevande e snack di via Roma assaltato dai ladri due volte in poche oreTERNI - Doppio assalto notturno alle macchinette che distribuiscono snack e bevande in via Roma, prese di mira da gente che, per rubare qualche moneta, ha lasciato danni per migliaia di euro. I ... ilmessaggero.it

Raddoppio Orte-Falconara: al via i lavori sulla tratta Castelplanio-Albacina facebook