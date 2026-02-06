Kiev ha bloccato i terminali Starlink usati dai militari russi durante gli attacchi con droni. La mossa di Kiev, con l’aiuto di SpaceX, ha rallentato le operazioni di Mosca, che ora fatica a collegare i veicoli senza pilota. La decisione ha messo sotto pressione le forze russe, limitando di fatto le capacità di attacco con droni.

Kiev, 6 febbraio 2026 – Rallentati gli attacchi di droni russi sull'Ucraina. Kiev, con l'aiuto di SpaceX, è infatti riuscita a bloccare i terminali Starlink utilizzati dalle forze di Mosca per collegare alcuni veicoli senza pilota durante i raid. "Il nemico ha una catastrofe. Ogni comando delle truppe è crollato. Le operazioni d'assalto sono state interrotte in molte zone", ha dichiarato Serhiy Beskrestnov, consigliere del nuovo ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov. Anche le forze ucraine hanno riscontrato problemi con il funzionamento di alcuni terminali, ma ha fatto sapere il ministero le comunicazioni si "stanno gradualmente ristabilendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Terminali Starlink bloccati all'esercito russo, la mossa di Kiev e Musk frena gli attacchi con i droni

Le forze ucraine hanno disattivato i terminali Starlink usati dalla Russia per lanciare attacchi con droni.

Musk ha spento i terminali Starlink usati dai soldati russi in Ucraina.

