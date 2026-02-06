L’ex marito di Teresa Cilia rompe il silenzio e racconta cosa ha capito dopo anni di tensioni e silenzi. Torna a parlare a distanza di tempo dalla polemica con Raffaella Mennoia e Mediaset, rivelando alcuni dettagli mai emersi prima.

L’ex protagonista di Uomini e Donne torna a parlare dopo anni di distanza dalla polemica che lo ha coinvolto con Raffaella Mennoia e Mediaset. Le sue parole sorprendono tutti. Dopo anni di silenzi, tensioni e polemiche che hanno infiammato il mondo di Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo torna a far parlare di sé. Ma stavolta lo fa in modo diverso. Niente accuse, niente fuochi incrociati, solo parole nuove, pacate e cariche di un’inattesa consapevolezza. L’ex marito di Teresa Cilia, ex corteggiatore e poi tronista, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti con uno stile intimo e riflessivo che ha spiazzato molti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Teresa Cilia, Parla L'Ex Marito: “Ecco cosa ho capito dopo anni di silenzi e tensioni”

