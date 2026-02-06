Tentato femminicidio a Roma in arresto un 45enne

Ieri sera a Roma, una donna di 50 anni è stata trovata ferita nella sua casa di via Maggi. Poco prima delle 18, il 118 l’ha portata in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione.

Ieri sera, poco prima delle 18, in via Maggi, a Roma una donna di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni. La donna ha una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. Dalle indagini è emerso che poco prima il compagno della donna, romano anche lui, di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, al culmine di una lite, l’aveva colpita con pugni al volto e con un coltello per poi allontanarsi. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai militari per tentato omicidio, presso il pronto soccorso dello stesso ospedale ove era stato trasportato da ambulanza del 118, chiamata da lui stesso per un malore dovuto all’abuso di alcol.🔗 Leggi su Open.online

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, 24enne, colpita da un coltello da cucina, è stata ricoverata i facebook

