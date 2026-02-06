Temù | Festival della Polenta

A Temù si svolge il Festival della Polenta, un evento che richiama molti appassionati di cucina tradizionale. Le strade si riempiono di profumi intensi di legna che brucia e di farina di mais che si trasforma in polenta dorata. I cittadini e i visitatori si riuniscono per assaggiare piatti tipici, mentre i mastri polentai preparano le loro specialità nel paiolo. La festa è una festa semplice, fatta di sapori autentici e di un’atmosfera calda che richiama le radici della valle.

A Temù, l'inverno ha il profumo della legna che arde e il colore dorato della farina di mais che cuoce lentamente nel paiolo. Per tre fine settimana consecutivi, il borgo si trasforma nel tempio dei sapori d'alta quota con il Festival della Polenta, appuntamento che celebra l'anima più autentica.

