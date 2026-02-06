Temptation Island poliziotto licenziato dopo il reality | il Tar sospende il provvedimento

Un poliziotto licenziato dopo aver partecipato a Temptation Island. La sua carriera sembrava ormai finita, ma il Tar ha sospeso il provvedimento. Ora si attende una decisione definitiva, mentre lui spera di poter tornare in divisa.

Dalla divisa al reality: la carriera sospesa. Voleva testare i propri sentimenti, ma la posta in gioco era molto più alta: la carriera da poliziotto. È questa la storia assurda di un agente che, nell’estate 2024, è diventato concorrente di Temptation Island senza chiedere alcuna autorizzazione ai vertici della Polizia. Come rivelato da Open, l’occasione che lo ha incastrato è stata quasi banale: i suoi superiori stavano guardando Canale 5 e, tra un falò e l’altro, hanno riconosciuto il volto dell’agente in trasmissione. Una volta accertata la partecipazione, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha inviato una diffida ufficiale, intimando all’agente di non comparire più nel reality. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Un poliziotto ha perso il lavoro dopo aver partecipato a Temptation Island, ma è stato reintegrato grazie a una decisione del TAR.

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island, e i colleghi lo hanno riconosciuto subito.

Poliziotto licenziato per aver partecipato a Temptation Island

