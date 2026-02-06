Tempo incostante in Liguria | pioggia e vento con miglioramento previsto dal pomeriggio

Venerdì 6 febbraio 2026, in Liguria il tempo è ancora incerto. La regione si trova sotto una perturbazione che porta pioggia e vento, soprattutto nella provincia di Massa-Carrara. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quando le precipitazioni diminuiranno e il cielo si schiarirà gradualmente. Per ora, le autorità invitano alla prudenza e a prestare attenzione alle condizioni meteo in rapido cambiamento.

Venerdì 6 febbraio 2026, la Liguria è colpita da una veloce perturbazione meteorologica che interessa soprattutto la provincia di Massa-Carrara. Le condizioni meteo si annunciano particolarmente pioggia e vento, con un forte impegno di fenomeni atmosferici che si estendono fino al primo mattino, in particolare nella fascia costiera e nei territori montani. L'attesa è che il tempo migliori significativamente già nel pomeriggio, con un allontanamento progressivo dei fenomeni e un netto aumento delle schiarite provenienti dall'Ovest. Le previsioni, fornite da meteoapuane.it, indicano che l'attività meteorologica, pur essendo intensa, non è prevista per durare oltre la prima parte della giornata.

