Tellynonpiangere | Solo solissimo alla Sagra della Pera

Alla Sagra della Pera, Tellynonpiangere si presenta da solo, senza nessuno al suo fianco. La scena si ripete come ogni anno, ma questa volta la sua presenza si fa ancora più evidente. Le persone che passano, alcune lo riconoscono, altre meno, ma tutti notano il suo volto solissimo e l’atteggiamento che sembra quasi disinteressato. La sua figura si staglia nel mezzo della festa, come un’ombra che non si abbandona al divertimento, senza nascondere un senso di isolamento che non passa inosservato.

Esiste tutta una retorica di questi tempi nei confronti di tutti quegli articoli che abbiano titoli fuorvianti, messi lì apposta per incuriosire, si parla spesso di una curiosità morbosa, ma che in realtà poco ci azzeccano con quel che si racconta. Quel che si racconta che spesso neanche esiste, perché gli articoli frutto di clickbaiting si consumano tutti lì, nel titolo. Ecco, quello che state per leggere è un pezzo, non un articolo ma un pezzo, non sono un giornalista e non faccio giornalismo, che ha un titolo eccentrico, accattivante. Un titolo che però ha a che fare con quel che racconto, lo scoprirete solo vivendo, avrebbe cantato Battisti, e c’entra soprattutto con la poetica dell’artista, il giovane artista, che vado a raccontare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Le Pera IGP stanno vivendo un momento di crescente attenzione, con un aumento delle vendite e della notorietà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

