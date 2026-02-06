Tellynonpiangere il nuovo brano | La mia solitudine tra la gente
Questa mattina esce “Solo solissimo”, il nuovo brano di Tellynonpiangere, alias Giorgio Campagnoli. La canzone è stata registrata nella sua Bologna e parla di solitudine tra la gente. Il pezzo, distribuito da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, arriva a pochi mesi dal suo debutto nel panorama musicale italiano.
‘Solo solissimo’ è il nuovo inedito di Tellynonpiangere, tutto girato nella Bologna del suo cuore. Il nuovo lavoro uscirà oggi, in tutti i digital store, grazie ad Atlantic Records Italy Warner Music ITALY, novità del giovane talento, all’anagrafe Giorgio Campagnoli. Scritto a quattro mani con Pecs e prodotto da Rocco Giovannoni, ‘Solo solissimo’ è la canzone che apre il percorso dell’artista di Galliera (in provincia di Bologna) post X Factor e segna l’inizio del suo nuovo progetto musicale, dopo la pubblicazione di ‘ Barche di carta ’, il brano che lo ha portato alla semifinale dello show Sky. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
