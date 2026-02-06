Tellynonpiangere il nuovo brano | La mia solitudine tra la gente

Questa mattina esce “Solo solissimo”, il nuovo brano di Tellynonpiangere, alias Giorgio Campagnoli. La canzone è stata registrata nella sua Bologna e parla di solitudine tra la gente. Il pezzo, distribuito da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, arriva a pochi mesi dal suo debutto nel panorama musicale italiano.

