Teleclubitalia Awards 2026 | Giulia Russo personaggio dell’anno Tutti i premiati

L’edizione 2026 dei Teleclubitalia Awards ha riscosso grande successo. La serata ha premiato Giulia Russo come personaggio dell’anno, insieme ad altri protagonisti dell’area nord di Napoli. L’evento si è svolto nel giorno del compleanno di Natale Russo, il fondatore dell’emittente, e ha visto una folla di spettatori e ospiti. Un appuntamento che conferma il ruolo centrale di Teleclubitalia nel raccontare le storie della zona e i suoi protagonisti.

Grande successo per l'edizione 2026 dei Teleclubitalia Awards - "Premio la mela d'oro", l'evento che ogni anno celebra le eccellenze dell'area nord di Napoli nel giorno del compleanno di Natale Russo, il compianto fondatore dell'emittente televisiva. La cerimonia, tenutasi presso il teatro Cimarosa di Aversa, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e dell'associazionismo. A condurre la serata è stato il direttore artistico Francesco Mennillo, che ha accompagnato il pubblico attraverso i momenti più significativi della manifestazione, valorizzando storie di impegno, talento e memoria.

