Teatro Pirandello | gara per ristrutturazione dopo infiltrazioni un anno di attesa per la copertura

Dopo un anno di infiltrazioni, il Teatro Pirandello di Agrigento comincia finalmente a essere sistemato. Il Comune ha aperto la gara per rifare la copertura, che era ormai in condizioni critiche. La procedura resterà aperta fino al 26 febbraio 2026, dando il via ai lavori di riparazione.

**Il teatro Pirandello, dopo un anno di infiltrazioni, finalmente inizia a essere ristrutturato.** La procedura aperta per i lavori di copertura è stata pubblicata dal Comune di Agrigento, in attesa di una scadenza fissata al 26 febbraio 2026. L’intero intervento, per un importo di 508.525,49 euro, mira a risolvere definitivamente le criticità legate alle infiltrazioni, ai degradi e ai rischi per strutture e decorazioni all’interno del teatro, considerato uno dei principali spazi culturali della città. Le condizioni dell’edificio, ormai in stato di degrado, sono state evidenziate in occasione dell’arrivo del Presidente della, con un episodio particolarmente significativo: la piovra sul palco, pochi giorni prima della visita ufficiale di Sergio Mattarella, che aveva portato a un immediato allarme.🔗 Leggi su Ameve.eu

