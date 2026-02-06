Teatro dell’ombra | come l’arte aiuta a raccontare il coraggio della cura nell’infanzia

E domenica 8 febbraio alle 17, un teatro dell’ombra apre le sue porte per raccontare storie di coraggio e cura nell’infanzia. Uno spettacolo che usa luci e sagome per aiutare i bambini a capire l’importanza dell’attenzione e della solidarietà. La scena si anima con figure che si muovono in modo magico, coinvolgendo il pubblico in un racconto che va oltre le parole. È un modo semplice e diretto per trasmettere messaggi importanti senza usare parole complesse.

**Teatro dell'ombra: il coraggio della cura raccontato con magia e narrazione** È domenica 8 febbraio, alle 17.00, al Teatro Verdi di Maniago. Un evento per bambini e adulti, pensato per toccare il cuore e ispirare il pensiero. Si tratta della settima tappa della rassegna *Fila a Teatro*, un'esperienza inedita e sensibile, che trova espressione in uno spettacolo dal titolo *"AIKO e l'orso della luna bianca"*. Il teatro delle ombre, antico linguaggio di narrazione e immagini, si unisce alla capacità di raccontare dell'attore, per raccontare il valore del coraggio e della cura. Un messaggio delicato, ma forte, che si rivolge a tutti, soprattutto ai più piccoli.

