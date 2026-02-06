Teatrarte - Workshop di Teatro Danza con Giorgio Rossi

Domenica 8 febbraio si tiene a Figline Valdarno un workshop di teatro danza con Giorgio Rossi. La scuola Teatrarte invita appassionati e professionisti a partecipare a questa occasione, che si svolge presso Figline Danza in via della Comunità Europea. Un modo per scoprire le tecniche del celebre coreografo e arricchire il proprio bagaglio artistico.

Domenica 8 febbraio 2025 Presso Figline Danza – via della comunità europea, 22 - Figline Valdarno (FI)Teatrarte, scuola di recitazione, canto e danza, è lieta di annunciare un imperdibile workshop di teatro danza con il celebre coreografo e performer Giorgio Rossi, che si terrà domenica 8.

