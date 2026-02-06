Tavolo per la politica industriale Obiettivo | far crescere le Marche

Si è insediato l’altro giorno il tavolo regionale per la politica industriale delle Marche. L’obiettivo è mettere a punto una strategia comune per far crescere le imprese locali. La riunione coinvolge Regione, Camera di Commercio, associazioni di categoria come Confindustria e Confapi, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Tutti si sono seduti allo stesso tavolo per definire come rafforzare il sistema produttivo della regione.

Si è insediato l'altro giorno il Tavolo regionale per la Politica industriale e manifatturiera delle Marche (foto), previsto dalla Legge regionale 192025: riunisce Regione, Camera di Commercio, associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confapi, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative) e sindacati (Cgil, Cisl, Uil) per definire una strategia condivisa di crescita del sistema produttivo regionale. "Diamo piena attuazione a un impegno preciso: costruire le politiche industriali insieme a chi ogni giorno produce, investe e lavora sul territorio", ha affermato il presidente Francesco Acquaroli.

