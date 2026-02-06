Tasse su streaming | Germania imposta imposta dell’8% su Netflix e Disney+

In Germania, da ora le piattaforme di streaming come Netflix e Disney+ devono applicare un’aliquota dell’8% sui loro servizi. La novità arriva mentre gli utenti si trovano a pagare di più per guardare film e serie, in un paese dove il “film non è più gratis” come si diceva. La decisione ha già suscitato reazioni tra gli abbonati, che si trovano a dover sostenere costi aggiuntivi senza averne chiesto.

**Un’altra volta, il film non è gratis.** Così si potrebbe riassumere la nuova regola per i grandi nomi del cinema digitale in Germania. A partire dal 2026, Netflix, Disney+ e Amazon Prime dovranno pagare un’imposta fissa del 8% sul fatturato ottenuto nel paese, per contribuire al finanziamento della produzione cinematografica locale. È un accordo che si colloca in una strategia più ampia di rafforzamento del settore culturale tedesco, e che vede il governo tedesco raddoppiare gli aiuti pubblici per il cinema, portandoli a 250 milioni di euro l’anno. Una mossa che, in un contesto internazionale in cui il cinema si affaccia a nuove forme di distribuzione, mira a proteggere e promuovere un’industria ormai fortemente minacciata da piattaforme digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Netflix Disney+ Jesolo alza (poco) l'imposta di soggiorno: «Per non alzare altre tasse» Fiumicino, approvate le delibere su imposta di soggiorno e IMU: cosa cambia Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità due delibere riguardanti l’imposta di soggiorno e l’IMU, segnando un passo importante nell’ambito delle politiche fiscali locali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Netflix Disney+ Argomenti discussi: Perché la tassa tutta italiana sui pacchi da 2 euro ha fatto crollare il traffico cargo di Malpensa; Canone TV, in Germania costa 220 euro, in Italia 90. Il confronto europeo; Basta inviare un semplice foglio per non pagare il canone Rai nel 2026. Germania: Klingbeil, introdurre tassa digitale e imposta sui servizi di streamingIl ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, sta spingendo affinché in Germania venga introdotta una nuova tassa digitale e ... agenzianova.com PILLOLE DI PIAZZA GRANDE ....MAZZATE SU TASSE , TRIBUTI E TARFFE Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.