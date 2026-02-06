Tari balzo del 4 per cento | ogni famiglia spende più di 430 euro

Da arezzonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie aretine pagano in media più di 430 euro all’anno per la tassa sui rifiuti. È un aumento del 4 per cento rispetto all’anno scorso, secondo un’indagine della Uil che ha analizzato i dati di tutte le città italiane. La spesa si fa sentire, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi, che devono far fronte a costi crescenti senza alternative facili.

Oltre 430 euro di Tari: tanto pagano in media le famiglie aretine per la tassa sui rifiuti urbani. È quanto emerge da un'indagine della Uil che ha preso in esame tutte le città italiane. Arezzo si trova a metà classifica in una regione che ha ben due “maglie nere”.  Secondo lo studio, la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Tari Balzo

Inflazione, nel Pordenone ogni famiglia spende 352 euro in più l'anno

Tariffa rifiuti, infuria la polemica: “A Pisa la Tari più alta in Toscana, 45 euro in più a famiglia”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.