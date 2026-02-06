Tanti buchi sugli spalti a San Siro per la Cerimonia d’apertura | tra prezzi alti e campagne last minute

Questa sera a San Siro si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante l’attesa, molti posti sugli spalti sono rimasti vuoti, con spettatori che hanno trovato prezzi troppo alti o hanno deciso di arrivare all’ultimo minuto. La serata è iniziata alle 20, ma il grande stadio ha mostrato diversi buchi, lasciando spazio a qualche critica tra chi si aspettava un evento più affollato.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è incominciata alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio, ma lo Stadio San Siro ha purtroppo offerto diversi buchi sugli spalti: l’impianto nel capoluogo lombardo può ospitare 80.000 persone, ma non si è registrato il tanto auspicato sold-out e la ribattezzata Scala del Calcio ha accolto circa 60.000 spettatori. Seggiolini vuoti in particolar modo sulle tribune, mentre i vuoti erano meno visibili nelle curve. Lo spettacolo avrebbe meritato che tutti i biglietti venissero staccati, ma le ragioni di un Meazza non gremito sono da ricercare nei prezzi eccessivamente elevati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tanti “buchi” sugli spalti a San Siro per la Cerimonia d’apertura: tra prezzi alti e campagne last minute Approfondimenti su SanSiro cerimonia Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro In occasione di Milan-Verona, San Siro ha accolto un pubblico numeroso e appassionato. Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, oggi alle 20:00 la cerimonia di apertura a San Siro, 50 leader mondiali presenti tra cui Vance Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su SanSiro cerimonia Argomenti discussi: Olimpiadi al via, ma i conti non tornano. Milano-Cortina già medaglia d’oro dei costi: schizzati da zero a 6 miliardi; Oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: il mercimonio dei biglietti per coprire i posti rimasti…; Zeri olimpici; Zeri olimpici. Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.