Tante le questioni della legge di bilancio da approfondire

Durante un seminario a Piacenza, Confapi Industria e i giovani commercialisti di Ugdcec hanno parlato delle novità della legge di bilancio 2026. I partecipanti hanno discusso di cosa cambierà per le imprese, tra vantaggi e svantaggi, e hanno approfondito le varie questioni ancora aperte. La discussione si è concentrata su come le nuove norme influenzeranno il mondo imprenditoriale nei prossimi mesi.

Quali sono le novità e le riconferme della legge di bilancio 2026? E quali i vantaggi e gli svantaggi per le imprese? Se ne è parlato durante il seminario promosso da Confapi Industria Piacenza e i giovani commercialisti di Ugdcec Piacenza nella sede dell'associazione.

