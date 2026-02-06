Tahomà | dieci anni di accoglienza e integrazione a Bibbiena e in Casentino

Da dieci anni Tahomà si impegna a Bibbiena e nel Casentino per aiutare le persone a integrarsi, offrendo un punto di riferimento per l’accoglienza e la comunità. In questo periodo, l’associazione ha visto crescere il numero di chi cerca supporto e ha contribuito a creare un tessuto sociale più aperto e solidale.

Tahomà, punto di riferimento per accoglienza, integrazione e comunità a Bibbiena e in Casentino, compie dieci anni. L’associazione, fondata il 23 gennaio 2016, ha collaborato strettamente con le istituzioni locali offrendo supporto legale, burocratico e sociale agli stranieri. Nel corso di dieci.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Tahomà Casentino Dieci anni di Bethesda: a Villa Pettini una storia di accoglienza, dignità e integrazione A Montevarchi, Villa Pettini ha aperto dieci anni fa le porte a Bethesda, il centro di accoglienza straordinaria. Dieci anni di Bethesda: il racconto dell’accoglienza del Cas di Montevarchi Il 5 febbraio 2016, a Montevarchi, si apriva per la prima volta il Centro di Accoglienza Straordinaria Bethesda. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tahomà Casentino Tahomà: dieci anni di accoglienza e integrazione a Bibbiena e in CasentinoTahomà, punto di riferimento per accoglienza, integrazione e comunità a Bibbiena e in Casentino, compie dieci anni. L’associazione, fondata il 23 gennaio 2016, ha collaborato strettamente con le istit ... arezzonotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.