Tacchinardi recrimina | Buonissima partita della Juve e risultato troppo severo Rigore inesistente

La Juventus esce dal campo con un sorriso amareggiato. Tacchinardi, ex calciatore e ora commentatore, si scaglia contro il risultato della partita, definendolo troppo severo. Secondo lui, i bianconeri hanno giocato bene, ma il rigore concesso sembra inesistente. La polemica si accende sui social e tra gli appassionati, mentre la Juventus cerca di mettere da parte le polemiche e concentrarsi sulle prossime sfide.

. Le parole dell'ex centrocampista. Negli studi di Mediaset, Alessio Tacchinardi ha analizzato con amarezza l 'esito della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, definendo il punteggio finale non coerente con quanto espresso sul terreno di gioco. Secondo l'ex centrocampista bianconero, la squadra di Spalletti avrebbe meritato un destino diverso per la qualità della manovra e il volume di occasioni prodotte. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tacchinardi punta il dito in particolare sull'episodio che ha sbloccato la gara, contestando duramente la decisione arbitrale: « È un risultato troppo cattivo, la Juve ha fatto una buonissima partita, creato tanto.

