Sventano furto auto due agenti municipale presi a calci e pugni da malvivente

Tempo di lettura: 2 minuti Due agenti della polizia municipale di Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati aggrediti e feriti in un'operazione durante la quale hanno sventato il tentativo di furto di una vettura. I fatti sono accaduti nei pressi di un negozio di parrucchieri in via Napoli, dove gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del traffico cittadino. I vigili sono stati allertati dalle urla della proprietaria dell'autovettura, che aveva notato un uomo intento a forzare il veicolo. Gli agenti sono intervenuti ed hanno rincorso il malvivente che, non appena vista la pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga.

