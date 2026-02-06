Questa mattina, i residenti di via Monari e delle zone vicine si sono svegliati senza acqua. La causa è stata una rottura di una tubazione dell’acquedotto, che ha lasciato senza acqua molte case per buona parte della mattinata. Gli abitanti hanno dovuto fare i conti con disagi e disagio, aspettando che i lavori di riparazione potessero riattivare il servizio.

Forlì, 6 febbraio 2026 – Mattinata di disagi per i residenti di via Monari e delle zone limitrofe, che oggi si sono svegliati senza acqua a causa della rottura di una delle tubazioni dell’acquedotto che servono l’area. L’improvvisa perdita ha provocato l’interruzione del servizio idrico, creando disservizi nelle abitazioni interessate. Hera ha inviato i tecnici. La segnalazione è stata prontamente inoltrata al gestore Hera, che ha inviato sul posto una squadra del pronto intervento. I tecnici hanno avviato immediatamente le operazioni di verifica e riparazione, lavorando per alcune ore per individuare e risolvere il guasto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sveglia senza acqua in casa a Forlì: disagi per tutta la mattina

Approfondimenti su Forlì Mattina

Roma Est continua a vivere ore di emergenza idrica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Forlì Mattina

Argomenti discussi: Best sveglia digitale a pile 2026 TEKONE sveglia orologio digitale da comodino; Alessandro Liberatore: Sveglia all'alba, acqua e cibo razionati. I miei sette giorni a spasso su Marte; Sveglia! Mario Draghi e un secchio di acqua gelida in faccia all’Europa: L’ordine globale è defunto. Trump minaccia i nostri interessi e la Cina domina sulle terre rare. Ma c’è una soluzione.

Dal suo tutor Stefano: "Serena è stata tosta all’inizio. I primi mesi, semplicemente voleva fare solo quello che piaceva a lei e, soprattutto, non voleva mai uscire dall’acqua. Arrabbiarsi però era difficile: Serena è troppo simpatica, troppo sveglia per la sua età. facebook

Alessandro Liberatore: «Sveglia all’alba, acqua e cibo razionati. I miei sette giorni a spasso su Marte» x.com