Sudan | carestia dichiarata in due nuove aree del Darfur

In Sudan, la carestia si espande ancora. Nuovi dati dell’IPC mostrano che le zone colpite si sono allargate: due regioni nel Darfur settentrionale ora sono in grave crisi alimentare. La situazione peggiora di giorno in giorno, e le persone cercano di sopravvivere in condizioni sempre più difficili.

Nuovi dati dell’IPC (Integrated Food Security Phase Classification) confermano che la  carestia in Sudan, già presente in due regioni, si è  estesa a due nuove località  nel Darfur settentrionale. Milano, 6 febbraio 2026  – La carestia, la forma più estrema di crisi alimentare e dichiarata solo in circostanze eccezionali, continua a diffondersi in Sudan. I dati dell’IPC (Integrated Food Security Phase Classification), il principale sistema internazionale per l’analisi e la classificazione delle crisi alimentari, confermano che  due nuove aree del Darfur, nell’ovest del Paese, hanno superato le soglie di carestia  (IPC Fase 5, il livello più grave della classificazione): Um Baru e Kernoi, entrambe a nord di El Fasher, capoluogo del Darfur Settentrionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

