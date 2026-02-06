Suardi Srl Gruppo Planetel | sicurezza integrata e videosorveglianza evoluta

Da bergamonews.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Planetel ha acquistato nel 2024 la società Suardi S.r.l., un’azienda con una lunga storia nel settore della sicurezza. L’operazione rafforza l’offerta del gruppo, portando competenze specialistiche e tecnologia avanzata nella videosorveglianza e nei sistemi di sicurezza integrata. È un passo importante per consolidare la presenza nel mercato e offrire soluzioni sempre più evolute ai clienti.

Nel percorso di crescita del Gruppo Planetel, l’ acquisizione di Suardi S.r.l., avvenuta nel 2024, ha rappresentato un passaggio strategico importante, portando con sé forti competenze specialistiche, una lunga storia imprenditoriale e un know-how consolidato nel mondo della sicurezza tecnologica e dei sistemi integrati. Un ingresso che ha rafforzato, indubbiamente, il posizionamento del Gruppo, ampliando in modo significativo il portafoglio di soluzioni dedicate a enti pubblici, Pubblica Amministrazione e organizzazioni che operano in contesti complessi. Suardi: una storia lunga oltre cinquant’anni.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Suardi Srl Planetel

Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia.

"Sicurezza, presidi serali e videosorveglianza"

La sicurezza è un elemento fondamentale per il benessere di ogni comunità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.