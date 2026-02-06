Suardi Srl Gruppo Planetel | sicurezza integrata e videosorveglianza evoluta

Il Gruppo Planetel ha acquistato nel 2024 la società Suardi S.r.l., un’azienda con una lunga storia nel settore della sicurezza. L’operazione rafforza l’offerta del gruppo, portando competenze specialistiche e tecnologia avanzata nella videosorveglianza e nei sistemi di sicurezza integrata. È un passo importante per consolidare la presenza nel mercato e offrire soluzioni sempre più evolute ai clienti.

Nel percorso di crescita del Gruppo Planetel, l’ acquisizione di Suardi S.r.l., avvenuta nel 2024, ha rappresentato un passaggio strategico importante, portando con sé forti competenze specialistiche, una lunga storia imprenditoriale e un know-how consolidato nel mondo della sicurezza tecnologica e dei sistemi integrati. Un ingresso che ha rafforzato, indubbiamente, il posizionamento del Gruppo, ampliando in modo significativo il portafoglio di soluzioni dedicate a enti pubblici, Pubblica Amministrazione e organizzazioni che operano in contesti complessi. Suardi: una storia lunga oltre cinquant’anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Suardi Srl Planetel Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia. "Sicurezza, presidi serali e videosorveglianza" La sicurezza è un elemento fondamentale per il benessere di ogni comunità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Planetel. . , un nuovo passo nel percorso di crescita del nostro Gruppo e nel processo di sviluppo nel Nord Italia. Dalla fusione di Connetical in Trivenet prende forma una realtà ancora più solida, pensata per rafforzare la facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.