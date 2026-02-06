Su Netflix arriva «Salvador», una serie che mette in scena la storia di un padre e una figlia. Lui, ex medico, cerca di mantenere i legami con la figlia, ormai coinvolta in un gruppo neonazista. Otto episodi per capire i rapporti complicati e il bisogno di appartenere, in un racconto intenso e diretto.

Otto episodi, disponibili, in un'unica soluzione, su Netflix, a partire da venerdì 6 febbraio. Salvador non è lunga, né promette (per ora) di proseguire oltre questa prima stagione. Eppure, è capace, in uno spazio breve e curato, di raffigurare un quadro complesso: quello di una genitorialità in crisi, di figli incapaci di trovare un'identità rappresentativa, del disperato bisogno di appartenere a qualcosa, a qualcuno. Salvador, serie tv di origine spagnola, muove dal caso particolare di un padre, un ex medico demansionato, costretto - nonostante gli studi e il curriculum - a guidare le ambulanze. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Su Netflix arriva «Salvador»: un padre, una figlia e il bisogno di appartenere

