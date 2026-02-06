La gestione del teatro Cagnoni deve cambiare. Il pubblico continua a scendere, e così anche i ricavi. La direzione si trova a dover prendere decisioni rapide su come riorganizzare la programmazione per attirare di nuovo gli spettatori e contenere i costi. La questione è aperta e richiede un intervento immediato.

Ripensare la gestione del teatro Cagnoni guardando ai costi e alla programmazione alla luce del calo di pubblico. Sarà l’oggetto di un’interrogazione dei consiglieri del Polo Laico Luca Bellazzi e Martina Ambrosino che verrà discussa in Consiglio comunale martedì. I numeri sono impietosi: perdite intorno ai 400mila euro annui con una presenza media di spettatori che fatica ad arrivare a duecento per serata. "Premesso che le spese per la cultura non devono essere considerate un costo ma un investimento sociale – dicono i consiglieri di opposizione – è necessario intervenire". Per il Comune il disavanzo è di 225 euro ad abitante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Su i costi, ma pubblico in picchiata. Va ripensata la gestione del Cagnoni"

Vannacci lascia la Lega e ora il centrodestra si trova in difficoltà.

