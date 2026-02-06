Striscia la Notizia le pagelle del 5 febbraio | Samira Lui da uno studio a un altro 7 Laura Pausini un Tapiro non le basta 8

Nella puntata di ieri, “Striscia la Notizia” ha proposto ancora una volta servizi vari e qualche scena divertente. Samira Lui si è spostata da uno studio all’altro, ottenendo un voto di 7, mentre Laura Pausini ha ricevuto un Tapiro, anche se non sembra averla presa troppo bene. Il programma continua a intrattenere il pubblico con i suoi classici personaggi e le sue storie, confermando la sua presenza stabile in prima serata.

Quando si dice Striscia la Notizia è inevitabile pensare a Gabibbo, Veline e Tapiri: simboli indiscussi di un programma che ha fatto la storia di Mediaset e che, ora, si prende il suo spazio in prima serata con servizi, ospiti e inviati di ogni genere. Un marchio televisivo che con satira, scoop e momenti surreali, è entrato nel linguaggio comune e continua a rinnovarsi senza rinnegare le proprie radici. La versione settimanale non rinuncia alla sua identità: meno routine quotidiana, più “evento”, ma la stessa ironia tagliente di sempre. E in questa nuova versione settimanale, al timone torna la coppia Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, conduttori che anche nella puntata di giovedì 5 febbraio hanno ribadito che Striscia può cambiare vesti, ma non perde mai, nel bene o nel male, il suo gusto per la provocazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Striscia la Notizia, le pagelle del 5 febbraio: Samira Lui da uno studio a un altro (7), Laura Pausini, un Tapiro non le basta (8) Approfondimenti su Striscia La Notizia Striscia la Notizia, giovedì 5 febbraio ospite Samira Lui, tapiro a Laura Pausini Giovedì 5 febbraio torna in tv Il Tapiro d’oro a Laura Pausini e Samira Lui co-conduttrice: le anticipazioni di Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la Notizia, Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Striscia La Notizia Argomenti discussi: Striscia la Notizia, domani seconda puntata: tapiro d'oro a Checco Zalone; La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoop; Striscia la notizia: Seconda puntata, giovedì 29 gennaio Video; Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini. Striscia La Notizia: gli ospiti e tutte le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Canale 5Oggi, giovedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, il terzo appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza ... comingsoon.it Striscia la Notizia: Tapiro d’Oro a Laura Pausini. Samira Lui, Lillo e Raul Cremona ospitiStriscia la Notizia: tutte le anticipazioni della terza puntata in prima serata su Canale 5 di giovedì 5 febbraio 2026 ... davidemaggio.it Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. Laura Pausini · CI VORREBBE IL MARE. IO CANTO 2 fuori ora ovunque! Tra le cover più emozionanti CI VORREBBE IL MARE di Marco Masini facebook Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com

