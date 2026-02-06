Stretta sui pubblici esercizi Più sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedie

Da lanazione.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prefettura di Lucca ha convocato una riunione per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici. Alla riunione, presieduta dal prefetto Cristina Favilli, hanno partecipato sindaci, forze dell’ordine e rappresentanti dei pubblici esercizi. Si cerca di mettere in atto nuove misure di prevenzione per evitare tragedie come quelle già successe. Ora si lavora per controlli più stringenti e regole più chiare nei locali di pubblico spettacolo.

Prevenzione e sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. È stato questo il filo conduttore della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Cristina Favilli, effettuata mercoledì alla presenza dei sindaci dei Comuni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio, dei rappresentanti della Provincia, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, dei referenti dell’ispettorato del lavoro e del dipartimento di prevenzione dell’Asl fino alle associazioni di categoria dei pubblici esercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

stretta sui pubblici esercizi pi249 sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedie

© Lanazione.it - Stretta sui pubblici esercizi. Più sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedie

Approfondimenti su Lucca Prefettura

Più sicurezza sui mezzi pubblici: "Speriamo in un cambio di direzione"

Con l’approvazione della riforma del Trasporto pubblico locale, Regione Lombardia introduce nuove agevolazioni tariffarie per le forze dell’ordine e le forze armate, estendendole anche agli agenti di polizia locale.

Rafforzati i controlli su locali e pubblici esercizi: riunito in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Questa mattina la Prefettura di Roma ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lucca Prefettura

Argomenti discussi: Stretta sui pubblici esercizi. Più sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedie; Mai più Crans-Montana Stretta su pubblici esercizi nel summit in Prefettura; Stretta del Prefetto di Salerno su locali e pubblici esercizi: potenziati i controlli; Comitato per la sicurezza: stretta sui locali da ballo.

stretta sui pubblici eserciziStretta sui pubblici esercizi. Più sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedieInput del prefetto Favilli a sindaci ed enti convocati in sede di Comitato. Applicata la direttiva del Governo dopo l’incendio nel locale di Crans Montana. lanazione.it

Salerno, stretta sui controlli nei locali pubblici: vertice in Prefettura sulla sicurezzaUna stretta decisa sui controlli nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi della provincia di Salerno. È quanto emerso dalla riunione del ... cronachedellacampania.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.