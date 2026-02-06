Stretta sui pubblici esercizi Più sicurezza e prevenzione per evitare altre tragedie

La prefettura di Lucca ha convocato una riunione per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici. Alla riunione, presieduta dal prefetto Cristina Favilli, hanno partecipato sindaci, forze dell’ordine e rappresentanti dei pubblici esercizi. Si cerca di mettere in atto nuove misure di prevenzione per evitare tragedie come quelle già successe. Ora si lavora per controlli più stringenti e regole più chiare nei locali di pubblico spettacolo.

Prevenzione e sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. È stato questo il filo conduttore della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Cristina Favilli, effettuata mercoledì alla presenza dei sindaci dei Comuni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio, dei rappresentanti della Provincia, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, dei referenti dell'ispettorato del lavoro e del dipartimento di prevenzione dell'Asl fino alle associazioni di categoria dei pubblici esercenti.

