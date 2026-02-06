A Firenze, Rekeep si conferma come uno dei principali gruppi italiani nel settore dell’integrated facility management. La società punta forte sulle giovani generazioni, ritenendole fondamentali per il futuro dell’azienda e del settore. Ora, l’attenzione si concentra su come investire e valorizzare i giovani talenti, per mantenere la competitività e innovare. La scelta di puntare sui giovani non è solo una strategia, ma una mossa concreta per rafforzare il ruolo dell’azienda nel panorama europeo.

FIRENZE Rekeep è il principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management e uno dei principali operatori europei del settore. Fornisce a strutture sanitarie, imprese ed enti pubblici servizi di gestione e manutenzione immobili, come cleaning alla gestione impianti passando per servizi specialistici come il lavaggio e la sterilizzazione di divise e biancheria ospedaliera. Rekeep sostiene “Cronisti in classe” da oltre dieci anni. Ne parliamo con il presidente del Gruppo, Claudio Levorato (nella foto). Cosa vi ha reso così vicini a questa iniziativa? "È un progetto a cui siamo affezionati e che sosteniamo con convinzione da tempo perché siamo convinti che nel mondo attuale sia fondamentale, anche per le imprese, valorizzare le giovani generazioni, investendo sulla loro formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Strategico valorizzare e investire sulle giovani generazioni"

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato l'importanza di valorizzare il capitale umano come responsabilità collettiva.

Confindustria investe nel talento femminile: borse di studio per studentesse di Ingegneria Elettrica

